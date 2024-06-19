Федерико Кьеза может перейти в «Баварию»

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза может стать игроком «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях.

«Ювентус» также планирует продлить контракт после 2025 года. Но сейчас 26-летний вингер сосредоточен на Евро. Решение будет принято после турнира. Ожидаемая стоимость трансфера € 30-40 млн», — написал Плеттенберг в социальных сетях.

Напомним, сейчас Кьеза выступает с национальной командой на Евро-2024. В первой игре турнира их соперниками стали сборная Албании. Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер. Матч завершился победой сборной Италии со счётом 2:1.

В группе с Италией и Албанией также находятся Испания и Хорватия. Их очный матч прошёл вчера, 15 июня. Игра закончилась разгромной победой испанцев со счётом 3:0. Сборная Италии встретится с Испанией 20 июня в 22:00 по московскому времени.