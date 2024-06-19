Германия — Венгрия: статистика личных встреч, история противостояний

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Сегодня, 19 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Германии и Венгрии. В качестве главного арбитра встречи выступит Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Национальные команды Венгрии и Германии выступают в группе A со Швейцарией и Шотландией. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Венгрии и Германии.

— Всего матчей между Германией и Венгрией: 36.

— Побед Германии: 13.

— Побед Венгрии: 11.

— Ничьих: 12.

— Разница мячей: 73-65 в пользу Германии.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1 (3:2 пен.).