ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Германия — Венгрия: статистика личных встреч, история противостояний

Германия — Венгрия: статистика личных встреч, история противостояний
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Германии и Венгрии. В качестве главного арбитра встречи выступит Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Германия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Национальные команды Венгрии и Германии выступают в группе A со Швейцарией и Шотландией. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Венгрии и Германии.

— Всего матчей между Германией и Венгрией: 36.

— Побед Германии: 13.

— Побед Венгрии: 11.

— Ничьих: 12.

— Разница мячей: 73-65 в пользу Германии.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1 (3:2 пен.).

Материалы по теме
Экспресс на Евро-2024: Германия не боится Венгрию, Хорватия реабилитируется
Экспресс на Евро-2024: Германия не боится Венгрию, Хорватия реабилитируется
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android