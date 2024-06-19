Юрист Сафонова рассказал об уровне зарплаты вратаря в «ПСЖ»

Юрист Юрий Зайцев рассказал об уровне зарплаты российского голкипера Матвея Сафонова во французском «Пари Сен-Жермен».

— В «Краснодаре» зарплата была € 2 млн. Насколько больше в Париже?

— Она не такая гигантская, как раньше были зарплаты в «ПСЖ», но в принципе она достаточно хорошая. Даже для уровня «ПСЖ», — сказал Зайцев в видео на YouTube-канале Nobel.

«Пари Сен-Жермен» официально объявил о переходе 25-летнего Матвея Сафонова 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с французским клубом сроком до лета 2029 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около € 20 млн и станет рекордной в истории «Краснодара».

В минувшем сезоне Матвей Сафонов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн. «Краснодар» завершил чемпионат России на втором месте.