Терёхин: с приходом Лунёва в «Динамо» Шунин или Лещук могут уйти

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о переходе голкипера Андрея Лунёва в команду бело-голубых.

«Динамо» нужно было усиление. С приходом Лунёва кто-то может уйти. Лещук и Шунин — хорошие вратари. Может, провели неудачный сезон этапами, но трёх вратарей такого уровня держать не будут.

Если берут Лунёва, сказали, что будет первым номером в начале сезона. Дальше будет конкуренция. Какие-то гарантии ему точно дали», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Вчера, 18 июня, «Динамо» объявило о переходе Андрея Лунёва на правах свободного агента. Голкипер подписал контракт с клубом, срок которого рассчитан до 2026 года. В сезоне-2023/2024 «Динамо» завершило чемпионат России на третьем месте.