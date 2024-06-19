«Не смущает». Сафонов — о сумме своего трансфера в «ПСЖ» за € 20 млн

Российский голкипер Матвей Сафонов ответил на вопрос касаемо суммы своего трансфера из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен».

— Академия «Краснодара». Ты воспитанник. Сумма в районе € 20 млн, твой трансфер. Тебя всё это не давит?

— Ну, наверное, часть затрат на меня окупили. Наверное, это так. Я не знаю, что это за сумма в € 20 млн. Я не знаю, что это такое. Это много. Ну, не смущает, значит, — сказал Сафонов в новом видео на YouTube-канале Nobel.

«Пари Сен-Жермен» официально объявил о переходе 25-летнего Матвея Сафонова 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с французским клубом сроком до лета 2029 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около € 20 млн и станет рекордной в истории «Краснодара». В минувшем сезоне Матвей Сафонов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн. «Краснодар» завершил чемпионат России на втором месте.