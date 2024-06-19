Экс-вратарь «Барселоны» Силлессен перешёл в «Лас-Пальмас»

Вратарь нидерландского «НЕК Неймеген» Яспер Силлессен стал игроком «Лас-Пальмаса», сообщает официальный сайт испанского клуба.

Отмечается, что «Лас-Пальмас» достиг договорённости о трансфере Силлессена с его клубом. Контракт с голкипером рассчитан на два года.

35-летний Силлессен является воспитанником «НЕК Неймеген», состав которого он пополнил летом 2022 года, перейдя из «Валенсии» в 2022 году. В 33 матчах минувшего сезона в Эредивизии он пропустил 46 мячей и шесть раз сыграл «на ноль». За «Барселону» Силлессен играл с 2016 по 2019 год. Также за свою профессиональную карьеру нидерландский голкипер выступал за «Аякс».

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Напомним, «Лас-Пальмас» завершил минувший сезон испанской Примеры на 16-м месте. В активе команды 40 очков по итогам 38 матчей чемпионата.