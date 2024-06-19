Экс-игрок Португалии Фонсека высказался о матче с Чехией на Евро-2024

Экс-игрок сборной Португалии Антониу Фонсека высказался о волевой победе команды в матче с Чехией в 1-м туре чемпионата Европы в Германии (2:1).

«Это был сложный матч с хорошо организованной командой в низком блоке. Мы доминировали и контролировали ход встречи, что было обусловлено действиями Чехии. Но отмечу, что последний пас не проходил вчера. В целом мы получили самое важное на данном этапе, а именно три очка», — приводит слова Фонсеки Metaratings.

Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией. В последний раз между собой португальцы и чехи играли в 2022 году в матче группового этапа Лиги наций. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержала национальная команда Португалии.

Во 2-м туре группового раунда сборная Португалии сыграет с командой Турции, а чехи встретятся со сборной Грузии. Оба матча состоятся 22 июня.