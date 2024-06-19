Хорватия — Албания: хорваты вышли вперёд на 76-й минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы В чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Хорватии и Албании. Команды играют на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу сборной Хорватии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее, на 11-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Албании Казим Лячи. На 74-й минуте нападающий сборной Хорватии Мартин Крамарич с передачи Анте Будимира сравнял счёт. Уже спустя две минуты полузащитник сборной Албании Клаус Гясула, вышедший на замену на 72-й минуте, срезал мяч в свои ворота и вывел хорватов вперёд.

В 1-м туре сборная Хорватии с крупным счётом проиграла Испании — 0:3, а национальная команда Албании уступила Италии — 1:2.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).