Не забываем и о матче Шотландии со Швейцарией. Следим за чемпионатом Европы по футболу вместе!

У Хорватии матч жизни на Евро-2024! А Германия выйдет в плей-офф раньше всех? LIVE

Друзья, всем привет! Евро-2024 продолжает радовать нас ежедневным зрелищем. Сегодня, 19 июня, пройдут ещё три матча.

В 16:00 мск начнут играть Хорватия и Албания. Хорваты оказались в неприятном положении после разгрома от Испании в 1-м туре и теперь нуждаются в очках, чтобы приблизиться к плей-офф. От албанцев же в «группе смерти» изначально ничего не ждали, но они удивили рекордно быстрым голом в ворота Италии, хоть в итоге и проиграли. Будет ли сенсация?

Трансляцию вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Следом, в 19:00, стартует матч Германия — Венгрия. Хозяева Евро отлично начали турнир, разгромив Шотландию. Победа во 2-м туре гарантирует команде Нагельсмана выход в плей-офф. А вот Венгрии жизненно необходимы очки, ведь на старте чемпионата она влетела прямому конкуренту — Швейцарии. Кто же победит?

Трансляцию вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Наконец, в 22:00 начнут играть Шотландия и Швейцария. Здесь та же история, что и у Германии с Венгрией. Швейцарцы после победы на старте крайне близки к плей-офф, а шотландцам для продолжения борьбы нужно набирать очки.

«Чемпионат» традиционно будет освещать все три матча в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

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