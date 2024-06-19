ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Германия — Венгрия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Германия — Венгрия: стартовые составы команд на матч Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия) состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Германии и Венгрии. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Германия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Германия: Нойер, Миттельштедт, Та, Рюдигер, Киммих, Кроос, Андрих, Вирц, Гюндоган, Мусиала, Хаверц.

Венгрия: Гулачи, Салаи, Орбан, Ланг, Керкез, Шефер, Надь, Болла, Шаллаи, Собослаи, Варга.

Национальные команды Венгрии и Германии выступают в группе A со Швейцарией и Шотландией. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Германия с разгромным счётом обыграла Шотландию (5:1), в то время как Венгрия уступила Швейцарии (1:3). По состоянию на сегодняшний день сборная Германии занимает первое место в группе A, а венгры располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Миттельштедт оценил роль Крооса в сборной Германии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android