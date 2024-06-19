Германия — Венгрия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Сегодня, 19 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия) состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Германии и Венгрии. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Германия: Нойер, Миттельштедт, Та, Рюдигер, Киммих, Кроос, Андрих, Вирц, Гюндоган, Мусиала, Хаверц.

Венгрия: Гулачи, Салаи, Орбан, Ланг, Керкез, Шефер, Надь, Болла, Шаллаи, Собослаи, Варга.

Национальные команды Венгрии и Германии выступают в группе A со Швейцарией и Шотландией. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Германия с разгромным счётом обыграла Шотландию (5:1), в то время как Венгрия уступила Швейцарии (1:3). По состоянию на сегодняшний день сборная Германии занимает первое место в группе A, а венгры располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.