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Агкацев подписал новый контракт с «Краснодаром» до 2029 года

Агкацев подписал новый контракт с «Краснодаром» до 2029 года
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев подписал новый контракт с командой, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Голкипер продлил своё трудовое соглашение с клубом до 15 июня 2029 года.

Напомним, 22-летний Агкацев является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» восемь матчей, в которых пропустил 13 мячей и в двух встречах сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.

По итогам сезона в чемпионате России по футболу обладателем золотых медалей стал «Зенит». Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.

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