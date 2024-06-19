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Вратарь Агкацев прокомментировал продление контракта с «Краснодаром»

Вратарь Агкацев прокомментировал продление контракта с «Краснодаром»
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о подписании нового контракта с клубом.

«Я очень счастлив продлить контракт с родным клубом. Благодарю за оказанное мне доверие. Буду прилагать все усилия, чтобы достигать самых высоких целей вместе с командой», — приводит слова Агкацева пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, голкипер продлил своё трудовое соглашение с клубом до 15 июня 2029 года.

Напомним, 22-летний Агкацев является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» восемь матчей, в которых пропустил 13 мячей и в двух встречах сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.

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