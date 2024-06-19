Выйдет ли Хорватия из группы на Евро-2024?

19 июня проходил матч 2-го тура группы В чемпионата Европы, в котором встретились сборные Хорватии и Албании. Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Игра завершилась ничьей со счётом 2:2.

В 1-м туре сборная Хорватии с крупным счётом проиграла Испании — 0:3. Таким образом, хорваты не одержали ни одной победы в двух матчах группового этапа чемпионата Европы — 2024. В последнем матче сборная Хорватии встретится с Италией. Игра пройдёт 24 июня и начнётся в 22:00 мск.

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Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.