Германия — Венгрия: Мусиала открыл счёт на 23-й минуте матча

В эти минуте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Германии и Венгрии. В качестве главного арбитра встречи выступает Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу сборной Германии.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте отметился голом Джамал Мусиала после череды ошибок в штрафной венгров.

Национальные команды Венгрии и Германии выступают в группе A со Швейцарией и Шотландией. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Германия с разгромным счётом обыграла Шотландию (5:1), в то время как Венгрия уступила Швейцарии (1:3). По состоянию на сегодняшний день сборная Германии занимает первое место в группе A, а венгры располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.