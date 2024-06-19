Видеообзор матча Евро-2024 Хорватия — Албания

Сегодня, 19 июня, проходил матч 2-го тура группы В чемпионата Европы, в котором встретились сборные Хорватии и Албании. Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Игра завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 11-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Албании Казим Лячи. На 74-й минуте нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич с передачи Анте Будимира сравнял счёт. Уже спустя две минуты полузащитник сборной Албании Клаус Гясула срезал мяч в свои ворота и вывел хорватов вперёд. Однако на последних компенсированных минутах матча тот же Клаус Гясула спас свою команду от поражения, забив и в чужие ворота — 2:2.

Трансляция матча Хорватия – Албания на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Ниже можно ознакомиться с видео всех забитых мячей в матче.

Гол Казима Лячи:

Гол Андрея Крамарича:

Автогол Клауса Гясулы:

Гол Клауса Гясулы:

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. Национальные команды Хорватии и Албании на Евро-2024 выступают в группе B. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Италии и Испании.