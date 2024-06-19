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Игрок сборной Хорватии Крамарич высказался после ничьей с Албанией на Евро-2024

Игрок сборной Хорватии Крамарич высказался после ничьей с Албанией на Евро-2024
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Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич высказался о результатах матча с Албанией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии (2:2).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 16:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 2
Албания
0:1 Лячи – 11'     1:1 Крамарич – 74'     2:1 Гясула – 76'     2:2 Гясула – 90+5'    

«Я и представить себе не мог, что мы будем праздновать мой день рождения при таких разочаровывающих обстоятельствах. Было бы намного приятнее, если бы мы взяли три очка и так продолжалось до последних секунд. Таков футбол: иногда ты забиваешь в концовке, а иногда пропускаешь», — приводит слова Крамарича пресс-служба УЕФА.

Напомним, Крамарич стал игроком матча по итогам встречи.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. Национальные команды Хорватии и Албании на Евро-2024 выступают в группе B. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Италии и Испании.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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