Игрок сборной Хорватии Крамарич высказался после ничьей с Албанией на Евро-2024

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич высказался о результатах матча с Албанией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии (2:2).

«Я и представить себе не мог, что мы будем праздновать мой день рождения при таких разочаровывающих обстоятельствах. Было бы намного приятнее, если бы мы взяли три очка и так продолжалось до последних секунд. Таков футбол: иногда ты забиваешь в концовке, а иногда пропускаешь», — приводит слова Крамарича пресс-служба УЕФА.

Напомним, Крамарич стал игроком матча по итогам встречи.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. Национальные команды Хорватии и Албании на Евро-2024 выступают в группе B. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Италии и Испании.