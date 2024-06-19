Шотландия — Швейцария: стартовые составы команд на матч Евро-2024

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Сегодня, 19 июня, на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Шотландии и Швейцарии. В качестве главного арбитра встречи выступит словак Иван Кружляк. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

Шотландия: Ганн, Хендри, Хэнли, Тирни, Ралстон, Робертсон, Гилмор, Мактоминей, Макгинн, Макгрегор, Адамс.

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Видмер, Фройлер, Джака, Эбишер, Шакири, Ндой, Варгас.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией.

В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).