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Шотландия — Швейцария: Шер срезал мяч в свои ворота

В эти минуты на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Шотландии и Швейцарии. В качестве главного арбитра встречи выступает словак Иван Кружляк. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:0.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 13-й минуте защитник сборной Швейцарии Фабиан Шер срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать удар шотландского полузащитника Скотта Мактоминея.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией.

В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля.

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).