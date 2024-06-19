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Спаллетти — о сборной Испании: это команда, у которой есть всё

Спаллетти — о сборной Испании: это команда, у которой есть всё
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Главный тренер Италии Лучано Спаллетти высказался о национальной команде Испании перед очным матчем во 2-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Испании есть своя идентичность, она создала школу. Это команда, у которой есть всё: все играют отлично. Мне любопытно, будут ли они прессинговать вратаря, и посмотрим, как мы отреагируем на такое давление. Они выиграли в матче с Хорватией за счёт прессинга и интенсивности. Хорватия отключилась, и испанцы использовали это на максимум. Они провели отличный матч. Мы должны очень быстро усвоить то, как они хотят действовать в каждой игре», — приводит слова Спаллетти интернет-издание Mundo Deportivo.

Напомним, 15 июня сборная Италии обыграла Албанию в первом матче группового этапа чемпионата Европы в Германии. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Италии и Испании, в группе B находятся Албания и Хорватия.

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