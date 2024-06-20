Шавло: если Соболев и перейдёт в «Зенит», то только на лавку

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Не думаю, что Соболев перейдёт в «Зенит». Там своих футболистов хватает. Если он и перейдёт в «Зенит», то только на лавку. Всё зависит от денег. Считаю, что Соболеву надо доказывать свою состоятельность в «Спартаке», на футбольном поле и меньше разговаривать с судьями. Он играет за своих болельщиков и за свою семью», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Напомним, в начале июня появилась информация, что «Зенит» начал переговорный процесс по нападающему «Спартака» Соболеву. Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.