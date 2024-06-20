Дания — Англия: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 20 июня, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Англии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Трансляция матча Дания – Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Национальные команды Дании и Англии на Евро-2024 выступают в группе C, их соперниками по групповому этапу являются сборные Сербии и Словении. После 1-го тура англичане лидируют в своём квартете с тремя набранными очками, в активе команд Дании и Словении по одному очку, сборная Сербии турнирных баллов пока не набрала.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства.