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Дания — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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Дания — Англия: во сколько матч, где смотреть онлайн

Дания — Англия: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 20 июня, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Англии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляция матча Дания – Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Национальные команды Дании и Англии на Евро-2024 выступают в группе C, их соперниками по групповому этапу являются сборные Сербии и Словении. После 1-го тура англичане лидируют в своём квартете с тремя набранными очками, в активе команд Дании и Словении по одному очку, сборная Сербии турнирных баллов пока не набрала.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства.

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