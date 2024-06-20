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Сборная Дании призвала болельщиков прийти в красном на матч с Англией на Евро-2024

Сборная Дании призвала болельщиков прийти в красном на матч с Англией на Евро-2024
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Сборная Дании обратилась к своим болельщикам с просьбой прийти в красном на предстоящий матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Англией. Матч состоится сегодня, 20 июня, в 22:00 мск и пройдёт на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт, Германия).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все в красном — за Данию. Сейчас мы с нетерпением ждём матч с Англией.

Мы призываем всех прийти на матч в красной футболке. Пожалуйста, помогите нам, поделившись этим постом», — говорится в заявлении пресс-службы сборной.

Национальные команды Дании и Англии на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Сербии и Словении. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Англия обыграла Сербию со счётом 1:0, а Дания сыграла вничью со Словенией (1:1). Сборная Англии — финалист предыдущего Евро-2020.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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