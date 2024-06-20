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Стала известна статистика матча Евро-2024 Германия — Венгрия

Стала известна статистика матча Евро-2024 Германия — Венгрия
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19 июня на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в немецком Штутгарте завершился матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 в группе A, в котором встретились национальные команды Германии и Венгрии. Хозяева турнира выиграли со счётом 2:0 и с учётом раскладов в других группах обеспечили себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Венгрия
1:0 Мусиала – 22'     2:0 Гюндоган – 67'    

Статистический оператор Opta Sports опубликовал продвинутую статистику по этой игре. Игроки сборной Германии нанесли 19 ударов по воротам (семь в створ), футболисты из Венгрии — 11 ударов (четыре в створ). Превосходство немцев по ожидаемым голам (xG) составило 1.52 против 1.13. При этом бундесманншафт владела мячом 69% времени, венгерская сборная — 31%.

По итогам двух стратовых туров сборная Германии лидирует в группе с шестью очками, вторую строчку занимает набравшая четыре очка Швейцария. В активе Шотландии одно очко, Венгрия потерпела два поражения и турнирных баллов не набрала.

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