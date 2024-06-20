Каземиро отказался переходить в «Баварию» — Trivela

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро отказал «Баварии» в переходе, сообщает Trivela.

По информации источника, мюнхенский клуб вёл переговоры с 32-летним футболистом ещё по окончании сезона-2022/2023. В минувшем сезоне Каземиро сыграл 32 матча, забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

Бразилец перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» в августе 2022 года. Сумма трансфера составила € 70,65 млн. Контракт рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает Каземиро в € 20 млн.

Теперь приоритетной целью для «Баварии» является полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья. Немецкий клуб готов предложить за игрока € 45 млн.

В сезоне-2023/2024 «Бавария» заняла третье место в Бундеслиге с 72 очками. Чемпионом Германии стал «Байер» (90 очков).

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