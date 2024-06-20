Дания — Англия: статистика личных встреч, история противостояний

Сегодня, 20 июня, состоится матч 2-го тура группы С чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Дании и Англии. Команды будут играть на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Португалия). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Статистика личных встреч сборных Дании и Англии

— Всего матчей: 24.

— Побед Дании: 5.

— Побед Англии: 14.

— Ничьих: 5.

— Разница мячей: 25:42.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.