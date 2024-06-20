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Дания — Англия. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Дания — Англия: статистика личных встреч, история противостояний

Дания — Англия: статистика личных встреч, история противостояний
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Сегодня, 20 июня, состоится матч 2-го тура группы С чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Дании и Англии. Команды будут играть на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Португалия). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Статистика личных встреч сборных Дании и Англии

— Всего матчей: 24.

— Побед Дании: 5.

— Побед Англии: 14.

— Ничьих: 5.

— Разница мячей: 25:42.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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