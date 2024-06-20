Испания — Италия, балканское дерби, ремейк полуфинала-2021. Крутой день на Евро-2024! LIVE

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Групповой этап Евро-2024 близится к экватору, продолжаются матчи 2-го тура. 20 июня состоятся три встречи: Словения – Сербия, Дания – Англия, Испания – Италия.

Начнётся всё по традиции в 16.00 по Мск.

Трансляция матча Словения – Сербия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Второй день подряд балканское дерби! Но команды не сказать что в отличном настроении: словенцы могли и выиграть у Дании в 1-м туре, а сербам вполне по силам было сравнять счёт с Англией. Прямо скажем: ничья никому не нужна, так что рубка за победу будет нешуточная. А если вспомнить историю встреч, то за четыре пересечения у каждой из сторон по одной победе.

Трансляция матча Дания – Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

А не матч ли это за первое место в группе? Англия, давайте честно, не впечатлила своим прагматичным подходом при россыпи звёзд. Гарету Саутгейту мощно досталось от журналистов и болельщиков после 1:0 с Сербией. Теперь надо исправляться и больше играть в атаку, но датчанам только это и надо – сверкнуть на втором континентальном первенстве подряд они совсем не против. А ещё это ремейк полуфинала Евро-2020.

Трансляция матча Испания – Италия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Почему-то кажется, что эти мастодонты вполне могут сойтись на ничьей. Мало того, что их встречи на Евро – самые частые в истории (было уже семь), так ещё и три очка после стартового тура – отличный показатель. Набирай ещё одно и спокойно готовься к последнему матчу, где даже в случае поражения (а оно для обеих сборных станет сенсационным) останутся близкие к 100-процентным шансы на выход из группы. Так что кошмарить друг друга ради трёх очков – ну не кажется это важнейшей задачей для Лучано Спаллетти и Луиса де ла Фуэнте.

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