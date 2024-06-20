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Словения — Сербия: прямая онлайн-трансляция Евро-2024, где смотреть, 20 июня 2024, Дания – Англия, Испания – Италия

Испания — Италия, балканское дерби, ремейк полуфинала-2021. Крутой день на Евро-2024! LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
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Словения — Сербия: прямая онлайн-трансляция
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Групповой этап Евро-2024 близится к экватору, продолжаются матчи 2-го тура. 20 июня состоятся три встречи: Словения – Сербия, Дания – Англия, Испания – Италия.

Начнётся всё по традиции в 16.00 по Мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Словения
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляция матча Словения – Сербия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Второй день подряд балканское дерби! Но команды не сказать что в отличном настроении: словенцы могли и выиграть у Дании в 1-м туре, а сербам вполне по силам было сравнять счёт с Англией. Прямо скажем: ничья никому не нужна, так что рубка за победу будет нешуточная. А если вспомнить историю встреч, то за четыре пересечения у каждой из сторон по одной победе.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляция матча Дания – Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

А не матч ли это за первое место в группе? Англия, давайте честно, не впечатлила своим прагматичным подходом при россыпи звёзд. Гарету Саутгейту мощно досталось от журналистов и болельщиков после 1:0 с Сербией. Теперь надо исправляться и больше играть в атаку, но датчанам только это и надо – сверкнуть на втором континентальном первенстве подряд они совсем не против. А ещё это ремейк полуфинала Евро-2020.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляция матча Испания – Италия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Почему-то кажется, что эти мастодонты вполне могут сойтись на ничьей. Мало того, что их встречи на Евро – самые частые в истории (было уже семь), так ещё и три очка после стартового тура – отличный показатель. Набирай ещё одно и спокойно готовься к последнему матчу, где даже в случае поражения (а оно для обеих сборных станет сенсационным) останутся близкие к 100-процентным шансы на выход из группы. Так что кошмарить друг друга ради трёх очков – ну не кажется это важнейшей задачей для Лучано Спаллетти и Луиса де ла Фуэнте.

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