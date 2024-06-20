Испания — Италия: статистика личных встреч, история противостояний

Сегодня, 20 июня, состоится матч 2-го тура группы В чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Испании и Италии. Команды будут играть на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Статистика личных встреч сборных Испании и Италии

— Всего матчей: 36.

— Побед Испании: 12.

— Побед Италии: 9.

— Ничьих: 15.

— Разница мячей: 41:37.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.