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Голкипер Евгений Гошев покинул махачкалинское «Динамо»

Голкипер Евгений Гошев покинул махачкалинское «Динамо»
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Махачкалинское «Динамо» и голкипер Евгений Гошев расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«27-летний голкипер Евгений Гошев покинул «Динамо». Клуб и вратарь решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.

Гошев пришёл в «Динамо» перед началом прошлого сезона из «Оренбурга». Он сыграл за команду один матч в Кубке России.

Желаем Евгению успехов в дальнейшей карьере», — написано в заявлении клуба.

Махачкалинское «Динамо» завершило сезон-2023/2024 на втором месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 61 очко за 34 матча. Таким образом, команда получила прямую путёвку в Российскую Премьер-Лигу. Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки» (66).

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