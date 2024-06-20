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Стали известны сроки восстановления игрока «Ахмата» Харина после операции

Стали известны сроки восстановления игрока «Ахмата» Харина после операции
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Полузащитнику грозненского «Ахмата» Евгению Харину была проведена операция на ахилловом сухожилии. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Весной футболист пропустил тренировочный цикл и ряд игр из-за травмы и находился на лечении. К сожалению, без хирургического вмешательства не обошлось. Сроки восстановления займут до трёх месяцев. Желаем Евгению скорейшего выздоровления!» — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 29-летний Евгений Харин провёл 16 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на счету полузащитника четыре игры и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. «Ахмат» завершил чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице.

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Источник: экс-тренер «Торпедо» Горлов может войти в штаб «Ахмата»
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