Абаскаль охарактеризовал себя двумя словами

Бывший главный тренер «Спартака» Гилеьрмо Абаскаль, накануне возглавивший «Гранаду», высказался о своей новой команде и охарактеризовал себя двумя словами.

«Какими двумя словами могу охарактеризовать себя? Эмоции и страсть. Я работаю со своим тренерским штабом уже много лет. Мне нравится, что у „Гранады“ есть идентичность, что команда отражает это на поле, что она отождествляет себя с целым городом. Когда болельщики приходят посмотреть на свою команду, они делают это, чтобы увидеть волнующее зрелище. И они хотят знать, что команда всегда борется за победу», — приводит слова Абаскаля Granada Hoy.

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Гильермо Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года до 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.