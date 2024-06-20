ЦСКА опубликовал состав на сбор перед сезоном-2024/2025

Московский ЦСКА начал подготовку к сезону-2024/2025 на базе в Новогорске под руководством Марко Николича. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Состав ЦСКА на сбор:

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Илья Помазун, Данила Боков, Николай Баровский.

Защитники: Илья Агапов, Виллиан Роша, Игорь Дивеев, Милан Гаич, Келлвен, Данил Круговой, Михаил Рядно, Матвей Лукин, Мойзес, Амирхоссейн Риванди, Вадим Чурилов.

Полузащитники: Иван Обляков, Виктор Давила, Виктор Мендес, Саша Зделар, Максим Мухин, Аббосбек Файзуллаев, Егор Ушаков, Кристиян Бистрович, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Артём Бандикян, Ренат Голыбин.

Нападающие: Фёдор Чалов, Тамерлан Мусаев, Артём Шуманский, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев, Максим Сидельников.

Отмечается, что игроки, которые принимали участие в сборе национальной команды России — Фёдор Чалов, Иван Обляков и Игорь Дивеев, — присоединятся к команде 25 июня. Аббос Файзуллаев, который также выступал за сборную своей страны, приедет в расположение ЦСКА 27 июня. Виктор Мендес из-за инфекции присоединится к команде также чуть позднее. Виктор Давила принимает участие в Кубке Америки за сборную Чили.

Владимир Шайхутдинов и Сид Ахмед Айссауи для получения игровой практики должны перейти в другие клубы на правах аренды. Егор Ушаков продолжает восстановление по индивидуальной программе и присоединится к команде на втором сборе.