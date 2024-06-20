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Талалаев объявил об уходе с поста главного тренера «Химок»

Талалаев объявил об уходе с поста главного тренера «Химок»
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Российский специалист Андрей Талалаев подтвердил, что покидает пост главного тренера подмосковных «Химок». Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что Талалаев не присутствует на тренировках команды уже несколько дней.

«К этому шло», — приводит слова Талалаева «РИА Новости Спорт».

Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, заняв предпоследнее место в сезоне-2022/2023.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.

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