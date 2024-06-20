Нападающий Сердер Сердеров продлил контракт с махачкалинским «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Отмечается, что новое соглашение рассчитано на два года.

«Очень рад подписать новый контракт с родным клубом. Хочу поблагодарить руководство за доверие. Я, в свою очередь, постараюсь всегда отдаваться делу по максимуму и выкладываться на поле на все 100 процентов.

Когда подписывал контракт с «Динамо» перед началом прошлого сезона, мы договорились с руководством клуба, что я как опытный футболист буду помогать команде не только на поле, но и в раздевалке. Многое из задуманного получилось, команда решила задачу на сезон, чему я очень рад.

Если говорить о личной статистике, игроку, конечно, всегда хочется большего. Если бы все свои моменты реализовал, думаю, у меня было больше 15 забитых мячей, а не девять. Буду стремиться забивать много и в Премьер-Лиге», — сказал Сердеров.