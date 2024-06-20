ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Головин: «Динамо» заслуживало чемпионства в этом году

Головин: «Динамо» заслуживало чемпионства в этом году
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин считает, что «Динамо» заслуживало чемпионства в РПЛ сезона-2023/2024. Напомним, бело-голубые заняли третье место, титул выиграл «Зенит».

«Если смотреть по игре, то «Динамо» однозначно заслуживало чемпионства. Они мощно провели финальный отрезок, смотреть за ними было очень интересно. Но в самом последнем матче, наверное, не хватило опыта. Всё-таки «Динамо» не каждый год так близко подбирается к титулу. Когда пошёл моральный прессинг, игрокам наверняка стало тяжело, и они не справились. А для «Зенита» это привычная ситуация», – сказал Головин в эфире шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале «2x2».

Развлекательное шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» мягко погружает зрителей в мир футбола и спорта в целом. Постоянные ведущие шоу Иван Новосельцев и Кирилл Кошарин обсуждают самые актуальные новости с известными личностями из мира спорта. Гостями шоу уже становились игрок ФК «Динамо» Дмитрий Скопинцев, бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Роман Павлюченко и чемпион России по футболу Александр Самедов.

Материалы по теме
Головин — один из лучших футболистов во Франции. Вот это статистика за сезон!
Головин — один из лучших футболистов во Франции. Вот это статистика за сезон!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android