Головин: «Динамо» заслуживало чемпионства в этом году

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин считает, что «Динамо» заслуживало чемпионства в РПЛ сезона-2023/2024. Напомним, бело-голубые заняли третье место, титул выиграл «Зенит».

«Если смотреть по игре, то «Динамо» однозначно заслуживало чемпионства. Они мощно провели финальный отрезок, смотреть за ними было очень интересно. Но в самом последнем матче, наверное, не хватило опыта. Всё-таки «Динамо» не каждый год так близко подбирается к титулу. Когда пошёл моральный прессинг, игрокам наверняка стало тяжело, и они не справились. А для «Зенита» это привычная ситуация», – сказал Головин в эфире шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале «2x2».

Развлекательное шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» мягко погружает зрителей в мир футбола и спорта в целом. Постоянные ведущие шоу Иван Новосельцев и Кирилл Кошарин обсуждают самые актуальные новости с известными личностями из мира спорта. Гостями шоу уже становились игрок ФК «Динамо» Дмитрий Скопинцев, бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Роман Павлюченко и чемпион России по футболу Александр Самедов.