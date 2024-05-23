Головин — один из лучших футболистов во Франции. Вот это статистика за сезон!

Позади ещё один сезон во французской Лиге 1. Чемпионский титул предсказуемо забрал «ПСЖ». А на второй строчке в таблице расположился «Монако», за который играет Александр Головин. Разбираем, как сложился прошедший сезон для российского футболиста.

«Монако» впервые за шесть лет выступит на групповой стадии Лиги чемпионов

«Монако» снова сыграет в основной сетке Лиги чемпионов. И это произойдёт впервые с сезона-2018/2019. С тех пор монегаски дважды вылетали на квалификационных стадиях. В 2021 году они проиграли донецкому «Шахтёру», в 2022-м — ПСВ. Оба раза соперники побеждали в дополнительное время. К слову, Головин отыграл 16 матчей в Лиге чемпионов, но в последний раз выходил на поле в этом турнире ещё в ноябре 2018 года. Речь именно об основной сетке, а не о квалификации.

«Очень рад этому событию, поздравляю с ним всех наших болельщиков! — прокомментировал достижение команды Головин. — Понятно, что есть титулы и трофеи, есть чемпионат и Кубок, но для меня действительно важно быть участником такого турнира, как Лига чемпионов. Это идёт ещё со времён выступления за ЦСКА, когда было много ярких матчей и эмоций. Для меня это особый турнир, всегда говорил об этом и стремился к тому, чтобы «Монако» завоевал путёвку в него по итогам сезона.

Несколько раз мы были близки к групповому этапу, играли в квалификации, но теперь ничто не должно помешать нам сыграть в основной сетке. Уверен, что по тому, как мы играли в этом сезоне, как прошли всю дистанцию, мы абсолютно справедливо занимаем место, которое позволит принять участие в Лиге чемпионов».

«Монако» впервые за шесть лет попал в групповой этап ЛЧ Фото: Zuma\TASS

Как сложился сезон для Головина

В этом сезоне Александр отбегал 25 матчей в Лиге 1 (2156 минут на поле). Этот показатель мог быть выше, если бы не травма. Из-за повреждения лодыжки россиянин пропустил концовку сезона и ни разу не вышел на поле в последних шести турах. Теперь сравним игровое время. В прошлом сезоне Александр отыграл 2480 минут в Лиге 1, в сезоне-2021/2022 — 1507 минут, в сезоне-2020/2021 — 1071 минуту, в сезоне-2019/2020 — 2067 минут, в сезоне-2018/2019 (первом в «Монако») — 2302 минуты.

Таким образом, прошедший сезон стал для Головина третьим по количеству игрового времени в Лиге 1 за весь период пребывания в «Монако». Кстати, есть один нюанс. До сезона-2023/2024 в Лиге 1 выступали 20 команд, следовательно, каждая проводила по 38 матчей. Но теперь в лиге играют 18 клубов, а общее количество туров сократилось до 34. Не получи Головин травму в концовке сезона, вполне мог быть наиграть на самый высокий результат во французской карьере. И это при условии сокращения общего количества матчей в Лиге 1.

Александр Головин стал лидером «Монако» по ключевым передачам и созданным моментам Фото: Christian Liewig/Getty Images

Теперь изучим статистику результативных действий. Александр забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач. В прошлом сезоне Лиги 1 он набрал 15 (8+7) результативных баллов, в сезоне-2021/2022 — 7 (3+4), в сезоне-2020/2021 — 14 (5+9), в сезоне-2019/2020 — 7 (3+4), в сезоне-2018/2019 — 6 (3+3). Получается, что прошедший сезон стал для Головина третьим по успешности с точки зрения результативных действий. А по количеству забитых мячей и вовсе вторым. За первые три сезона в «Монако» россиянин забил 11 мячей в Лиге 1, за следующие три — 17. А вот в плане голевых передач цифры почти равные. За первые три сезона Головин оформил 16 результативных передач в чемпионате, за следующие три — 17.

Сезон-2023/2024 получился для Головина худшим с точки зрения дисциплины. Он получил девять жёлтых карточек и одну прямую красную в Лиге 1. Так много предупреждений у Александра не было ни в одном из предыдущих сезонов в составе «Монако». В первый сезон во Франции он получил семь жёлтых карточек и одну прямую красную. Долгое время этот результат был для Головина худшим, но теперь он перекрыл показатель пятилетней давности.

Александр немного прибавил в точности. В сезоне-2023/2024 он наносил по 0,8 удара в створ за матч. Лучший показатель Головина за всю карьеру в «Монако». В прошлом сезоне этот показатель составил 0,7 удара, до этого цифры были чуть скромнее. А ещё Головин отдавал по две ключевые передачи в среднем за матч. Столько же набиралось в сезоне-2019/2020, в остальных эта цифра была ниже.

В среднем за матч на Головине нарушали правила 1,4 раза. Александр зарабатывал столько же фолов в первых двух сезонах в составе «Монако». А потом этот показатель в течение трёх лет подряд не поднимался выше единицы.

По количеству голов (шесть) Головин занял пятое место в «Монако», по голевым передачам (шесть) разделил первую строчку с Такуми Минамино. Александр набрал 12 (6+6) очков по системе «гол+пас» — третий результат в команде. А ещё россиянин — четвёртый в «Монако» по ударам за матч (1,8) и пятый — по ударам в створ (0,8). Головин чаще других в команде раздавал ключевые передачи и создавал голевые моменты. Плюс у него первое место по жёлтым карточкам (но это сомнительное лидерство).

Неудивительно, что платформа WhoScored включила Головина в символическую сборную сезона в Лиге 1. А по средней оценке от SofaScore (7,64) россиянин занял второе место в чемпионате Франции вслед за Килианом Мбаппе (7,89). Плюс Александр получил специальную награду от болельщиков «Монако» за успешно проведённый сезон. Такого приза удостоился только россиянин и вратарь Радослав Маецки.

Александр Головин (второй справа) с призом от болельщиков «Монако» Фото: ФК «МОНАКО»

Вот как выступление Головина в минувшем сезоне оценил в беседе с Metaratings агент футболиста Александр Клюев: «В этом сезоне Саша — лидер «Монако», ведёт команду вперёд за собой. Конечно же, не без помощи партнёров, поэтому совместными усилиями достигли результата. Саша вырос во всех аспектах. И в бытовом плане, и стал проявлять лидерские качества, стал более раскрепощённым. Можно смело сказать, что он полностью адаптировался для европейского футбола и сейчас игрок очень серьёзного европейского уровня».

А пока стоит пожелать Головину поскорее залечить травму. Кстати, из-за неё Александр не поможет сборной России в июньском матче с Беларусью. По словам агента игрока, тот должен вернуться в общую группу к началу предсезонной подготовки.