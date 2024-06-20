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«Рубин» объявил об уходе голкипера Егора Шамова

«Рубин» объявил об уходе голкипера Егора Шамова
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Голкипер Егор Шамов покинул «Рубин» после завершения срока контракта. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Голкипер Егор Шамов покидает нашу команду в связи с истечением срока контракта.

Спасибо за всё и удачи в дальнейшей карьере, Егор!» — написано в заявлении клуба.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 30-летний Егор Шамов провёл два матча. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России.

«Рубин» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на восьмом месте в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова набрала 42 очка после 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака за аналогичное количество игр заработали 57 очков.

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