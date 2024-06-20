Сборная России заняла 33-е место в обновлённом рейтинге ФИФА

Сегодня, 20 июня, состоялось очередное обновление рейтинга ФИФА в 2024 году. Так, в первой десятке глобальных изменений не произошло, а сборная России поднялась с 35-й на 33-ю строчку.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 20 июня 2024 года:
1. Аргентина.
2. Франция.
3. Бельгия.
4. Бразилия.
5. Англия.
6. Португалия.
7. Нидерланды.
8. Испания.
9. Хорватия.
10. Италия...
24. Украина.
25. Австрия...
33. Россия.
34. Чехия.
35. Катар.
Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. Российские футбольные судьи также перестали вызываться на международные матчи. 7 июня сборная России провела товарищескую игру с национальной командой Беларуси (4:0).