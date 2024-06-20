Сборная России заняла 33-е место в обновлённом рейтинге ФИФА

Сегодня, 20 июня, состоялось очередное обновление рейтинга ФИФА в 2024 году. Так, в первой десятке глобальных изменений не произошло, а сборная России поднялась с 35-й на 33-ю строчку.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 20 июня 2024 года:

1. Аргентина.

2. Франция.

3. Бельгия.

4. Бразилия.

5. Англия.

6. Португалия.

7. Нидерланды.

8. Испания.

9. Хорватия.

10. Италия...

24. Украина.

25. Австрия...

33. Россия.

34. Чехия.

35. Катар.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. Российские футбольные судьи также перестали вызываться на международные матчи. 7 июня сборная России провела товарищескую игру с национальной командой Беларуси (4:0).