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Баринов: как бы сборная России выступила на Евро? Всех бы порвали

Баринов: как бы сборная России выступила на Евро? Всех бы порвали
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов ответил на вопрос, как бы российская национальная команда показала себя на Евро-2024.

— Как бы выступила сборная России на Евро?
— Всех порвали бы, — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии и продлится до 14 июля. Матчи состоятся на 10 разных стадионах в 10 немецких городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла национальную команду Англии.

Сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.

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