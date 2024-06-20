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Антон Миранчук пройдёт медосмотр в «Локомотиве» 24 июня

Антон Миранчук пройдёт медосмотр в «Локомотиве» 24 июня
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что полузащитник железнодорожников Антон Миранчук пройдёт медосмотр в расположении московского клуба 24 июня.

— Проходил ли осмотр Антон Миранчук?
— Он был в сборной. Сборники получили дополнительные выходные. Они пройдут медосмотр 24-го числа. Миранчук, Карпукас, Лантратов и Морозов пройдут 24-го числа, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее появлялась информация, что Антон Миранчук покинет «Локомотив» после завершения срока контракта, который рассчитан до 30 июня.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 28-летний Антон Миранчук провёл 29 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

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