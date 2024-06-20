Михаил Галактионов прокомментировал продление контракта с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал продление контракта с клубом.

— Выдохнули, что продлили контракт с «Локомотивом» после нервозной ситуации?

— В каком смысле нервозная?

— Ситуация неопределённости.

— Была обычная рабочая ситуация. Так со всеми, как и у футболистов. Мы готовились завершить сезон и завершили его на хорошей ноте победными результатами. Для нас ничего не поменялось. Наш тренерский штаб продолжает свою работу, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее стало известно, что «Локомотив» продлил контракт с Михаилом Галактионовым до 2026 года. В сезоне-2023/2024 команда заняла четвёртое место в Российской Премьер-Лиге.