«Пари НН» ведёт переговоры с Андреем Семёновым

«Пари Нижний Новгород» рассматривает подписание Андрея Семёнова на правах свободного агента. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что стороны уже вступили в переговоры. Ранее Андрей Семёнов выступал за грозненский «Ахмат».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 35-летний Андрей Семёнов провёл 18 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету защитника три игры и один гол в Фонбет Кубке России.

«Пари Нижний Новгород» завершил чемпионат России на 13-м месте в турнирной таблице и участвовал в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ.