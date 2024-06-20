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«Пари НН» ведёт переговоры с Андреем Семёновым

«Пари НН» ведёт переговоры с Андреем Семёновым
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«Пари Нижний Новгород» рассматривает подписание Андрея Семёнова на правах свободного агента. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что стороны уже вступили в переговоры. Ранее Андрей Семёнов выступал за грозненский «Ахмат».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 35-летний Андрей Семёнов провёл 18 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету защитника три игры и один гол в Фонбет Кубке России.

«Пари Нижний Новгород» завершил чемпионат России на 13-м месте в турнирной таблице и участвовал в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ.

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