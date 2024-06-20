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Игрок «Рубина» Даку отреагировал на слухи об интересе «Краснодара»

Игрок «Рубина» Даку отреагировал на слухи об интересе «Краснодара»
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Игрок «Рубина» и сборной Албании Мирланд Даку отреагировал на слухи об интересе «Краснодара».

— Что с будущим? Пишут об интересе «Краснодара».
— Я попросил своего агента не трогать меня на время чемпионата Европы. Турнир закончится, мы всё решим.

— Хочешь ли остаться в «Рубине»?
— Посмотрим, у меня есть контракт, мне всё там нравится. Не хочу загадывать, — сказал Даку в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

26-летний Мирлинд Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В своём первом сезоне за казанцев албанский форвард провёл во всех турнирах 33 матча, в которых забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 1,5 млн. Форвард находится в заявке сборной Албании на чемпионате Европы – 2024.

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