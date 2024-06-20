«Лестер Сити» объявил о назначении Стива Купера на пост главного тренера

Валлийский тренер Стив Купер возглавил английский «Лестер Сити». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Тренер с опытом работы в Премьер-лиге после успешного выступления в «Ноттингем Форест», которым он руководил в период с 2021 по 2023 год. Стив заработал отличную репутацию благодаря своим лидерским качествам», — написано в заявлении клуба.

«Я очень рад и горжусь тем, что меня назначили главным тренером команды «Лестер Сити». Это фантастический клуб с богатой историей и страстными болельщиками. Я очень рад работать с такой талантливой командой и с нетерпением жду возможности реализовать наши общие амбиции в Премьер-лиге», — сказал Купер.

В прошлом сезоне «Лестер Сити» выиграл Чемпионшип и получил повышение в классе.