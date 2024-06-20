Лазар Ранджелович покинул «Рубин»

Сербский нападающий Лазар Ранджелович ушёл из казанского «Рубина». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Отмечается, что у футболиста истёк срок действия контракта с клубом.

«Спасибо за всё и удачи в дальнейшей карьере, Лазар!» — написано в заявлении клуба.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 26-летний Лазар Ранджелович провёл 21 матч и забил один мяч. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России.

«Рубин» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на восьмом месте в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова набрала 42 очка после 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака за аналогичное количество игр заработали 57 очков.