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«Локомотив» подтвердил, что Глушенков перейдёт в «Зенит»

«Локомотив» подтвердил, что Глушенков перейдёт в «Зенит»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что железнодорожники согласовали с «Зенитом» условия перехода футболиста Максима Глушенкова.

«Мы с «Зенитом» вышли на финиш по договорённости. Нет у меня информации, подписан ли уже контракт с Максимом. Но условия между клубами согласованы», — приводит слова Нагорных «РИА Новости Спорт».

Напомним, 24-летний Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.

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