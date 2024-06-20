Орлов объяснил, почему назвал Глушенкова, а не Тюкавина лучшим игроком сезона в РПЛ

Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, почему отдал предпочтение нападающему «Локомотива» Максиму Глушенкову перед форвардом московского «Динамо» Константином Тюкавиным при выборе лучшего игрока РПЛ в прошедшем сезоне-2023/2024.

«Я вообще назвал Глушенкова лучшим игроком сезона. Объясню почему. Тюкавин — зависимый футболист, а этот сам может всё сделать — и обвести, и отдать пас, и самостоятельно забить. Он же раздал больше всех голевых передач в чемпионате. Для команды это самый полезный игрок. Мало того, Максим и сам может забить, у него поставлен удар. В общем, в этом сезоне он выглядел ярче всех. Что будет дальше — посмотрим», — сказал Орлов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

24-летний оттянутый нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков в прошедшем сезоне стал лучшим ассистентом РПЛ, выполнив 16 результативных передач, а также забил шесть голов и занял третье место в лиге по системе «гол+пас» (22 очка). 21-летний форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин забил 15 мячей, разделив второе и третье место в гонке бомбардиров, а также отдал девять голевых передач и с 24 очками уступил по системе «гол+пас» только нападающему «Зенита» Матео Кассьерре, у которого также 24 очка (21+3).