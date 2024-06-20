Видео: шотландские болельщики укрыли одинокого дедушку от дождя

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В Сети появилось милое видео с болельщиками сборной Шотландии, укрывшими одинокого дедушку от дождя.

Наполним, накануне состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Шотландии и Швейцарии. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил словак Иван Кружляк. Матч закончился со счётом 1:1.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).