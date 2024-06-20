Божович высказался о возможном снятии сборной Сербии с Евро

Бывший главный тренер клубов Российской Премьер-Лиги из Черногории Миодраг Божович высказался о необходимости наказания для Албании и Хорватии за оскорбительные скандирования болельщиков в сторону сербов.

«Слышал про то, что Сербия может сняться с Евро. УЕФА должен наказать Албанию и Хорватию за эти выкрики. Если они сделают всё как надо и правильно, тогда всё и будет хорошо.

Если УЕФА не накажет, то не знаю, что и делать. Я бы поддержал любое решение сборной Сербии», — приводит слова Божовича издание Sport24.

Ранее стало известно, что футбольная ассоциация Сербии направила официальное уведомление генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису по факту непристойных скандирований на матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Албании и Хорватии. Сборная Сербии пригрозила сняться с Евро-2024, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не накажет болельщиков национальных команд Албании и Хорватии за неприличные скандирования. Фанаты этих сборных выкрикивали «Убей серба!» по ходу игры 2-го тура Евро-2024.