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Болельщик из России рассказал, как на Евро-2024 относятся к флагу РФ

Болельщик из России рассказал, как на Евро-2024 относятся к флагу РФ
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Болельщик из России Роман рассказал, как на Евро-2024 относятся к флагу РФ.

— Какое отношении к России, когда видят наш флаг?
— В целом — нормальное. Когда играют сербы со словенцами, вообще отличное отношение. Мы близкие к друг другу народы и у нас хорошие отношения. В целом проехал через несколько стран и нигде не видел предвзятого отношения к себе, — сказал Роман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Ранее стало известно, как Роман пронёс флаг России на матч сборной Словении с Сербией (1:1) на Евро-2024.

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