Болельщик из России раскрыл, как пронёс флаг страны на матч ЧЕ-2024, несмотря на запрет

Болельщик из России Роман рассказал, как пронёс флаг на матч между Словенией и Сербией (1:1) на Евро-2024.

«Мы поняли, что не хотим отказываться от своего флага, поэтому переместились на следующую точку контроля, делая вид, что мы сербы. Мы перевернули наши российские флаги, плюс я говорю на сербском языке, начал изъясняться на нём, и всё сработало», — сказал Роман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

20 июня проходил матч 2-го тура группы C чемпионата Европы, в котором встретились сборные Словении и Сербии. Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Матч закончился с ничейным счётом 1:1.