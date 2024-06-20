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Болельщик из России раскрыл, как пронёс флаг страны на матч ЧЕ-2024, несмотря на запрет

Болельщик из России раскрыл, как пронёс флаг страны на матч ЧЕ-2024, несмотря на запрет
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Болельщик из России Роман рассказал, как пронёс флаг на матч между Словенией и Сербией (1:1) на Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Сербия
1:0 Карничник – 69'     1:1 Йович – 90+5'    

«Мы поняли, что не хотим отказываться от своего флага, поэтому переместились на следующую точку контроля, делая вид, что мы сербы. Мы перевернули наши российские флаги, плюс я говорю на сербском языке, начал изъясняться на нём, и всё сработало», — сказал Роман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

20 июня проходил матч 2-го тура группы C чемпионата Европы, в котором встретились сборные Словении и Сербии. Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Матч закончился с ничейным счётом 1:1.

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